Corpo é encontrado às margens de rodovia

Joilson Francelino, com informações do Jornal da Nova

O corpo de um homem ainda não identificado acaba de ser encontrado na manhã desta quinta-feira (12) às margens da rodovia BR-267, entre Nova Casa Verde e Bataguassu.

De acordo com as primeiras informações, a vítima não possuía sinais de atropelamento e as causas da morte serão apuradas.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina foram acionadas para atender a ocorrência. O caso é investigado.

