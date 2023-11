Corpo é encontrado boiando no Córrego Brejão, em São Gabriel do Oeste

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando dentro do Córrego Brejão, próximo a ponte que dá acesso ao bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, na manhã desta quinta-feira (23).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para ir até o local, constatando que a vítima estava sem sinais vitais. Como de praxe, a área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

As equipes do socorro informaram ainda que a vítima estava próxima a uma queda, de aproximadamente 5 metros de altura. Conforme o site Idest, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do homem ou possíveis motivos que levaram à queda.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

