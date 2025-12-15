Menu
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá

Ele chegou a percorrer 500 metros rio abaixo até ser pego pelos bombeiros

15 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Paraguai durante a tarde desta segunda-feira (15), em Corumbá. 

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 14h30 após um piloteiro ver um corpo submergir na água, ele estava debaixo da sua embarcação. 

Por conta da correnteza, ele foi levado em direção a calha do rio, percorrendo certeza de 500 metros até ser amparado e recolhido por uma equipe dos bombeiros. Para isso, utilizaram a embarcação de outro piloteiro. 

A vítima tem entre 40 e 50 anos e estava em avançado estado de decomposição, já sem parte do braço direito. A área foi isolada até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que realizaram os levantamentos iniciais a respeito do caso.

