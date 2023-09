Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado durante o começo da noite desta sexta-feira (29), boiando no Rio Paraguai, próximo ao Porto da Manga, área rural de Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para resgatar e transportar o corpo até a prainha do Porto Geral. Após a perícia, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado para o IMOL (Instituto Médico e Odontologia Legal), onde serão feitos exames que ajudaram a identificar a vítima.

O homem usava bermuda azul e calçava sandálias. Ainda de acordo com os militares, características coincidem com as do idoso, de 85 anos, que desapareceu na terça-feira (26).

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

