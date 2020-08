Corpo é encontrado com faca encravada no abdomem

Um homem de 23 anos, identificado como Willian da Silva Pereira, foi encontrado morto com uma facada cravada no abdômen, na madrugada desta quarta-feira (26), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era morador de rua e antes do assassinato, testemunhas disseram que ouviram homens discutindo na rua Altos do Indaia. Minutos depois, Willian pediu socorro e foi encontrado já caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou o óbito. A Polícia Militar, Polícia Civil estiveram ao local para procedimentos de praxe. A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

