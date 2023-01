Corpo é encontrado em avançado estado de composição dentro de córrego em MS

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta as margens do córrego Baile, em Nova Andradina, no inicio da tarde desta sexta-feira (13). A vítima tinha ferimento em uma das pernas e estava nua.

De acordo com as informações do site Jornal da Nova, o corpo estava em avançado estado de decomposição de acordo com a equipe da Perícia Científica apontando que ela estava há alguns dias no mesmo lugar.

A vítima foi encontrada por trabalhadores que estavam as margens da BR-376, na saída para Ivinhema.

A mulher possuía duas tatuagens, um sol nas cosas e um tribal na região do tronco. Sobre os ferimentos, foi informado que apenas com exames necroscópicos poderá detalhar se ela foi vítima de agressão.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para identificação.

