Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição dentro de casa abandonada

Familiares estiveram na residência contando para as equipes que o rapaz tinha problemas de saúde causados pelo alcoolismo e consumo de drogas, informou o site.

A Polícia Civil, Polícia Militar e a Perícia Criminal foram acionadas para ir até o local fazer os trabalhos iniciais a respeito da morte. Ao lado da cama em que Cleiton estava os policiais encontraram uma carteira de vacinação, que ajudou na identificação do corpo.

De acordo com o Dourados News, ele foi localizado por populares na noite de segunda-feira (8), porque o mau cheiro foi sentido da rua. O corpo do rapaz estava em um dos cômodos da residência.

Cleiton da Silva Souza, 32 anos, conhecido pelo apelido "Maranhão", foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro de uma casa abandonada, na Rua Salustiano Alves Carneiro, no Jardim das Primaveras, em Dourados.

