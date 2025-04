Corpo é encontrado em córrego às margens da BR-163 no distrito de Anhanduí

O cadáver de um homem adulto foi encontrado na manhã deste sábado (12), no córrego Pouso Alegre, nas proximidades da BR-163 no distrito de Anhanduí, distante 54 km de Campo Grande.

Ainda não há informações sobre a identificação do corpo, que foi encontrado nu e até o momento um homem foi preso, pois foi visto com a vítima ontem (11), antes dele desaparecer.

A ocorrência está em andamento com diligências da Polícia Civil e Perícia Científica.

