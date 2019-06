Corpo é encontrado em córrego da capital

Por volta das 7h30 de domingo (2), um homem de 20 anos, acabou encontrando um corpo em avançado estado de decomposição às margens do corrégo Lageado. O homem pretendia pescar no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o córrego fica na região do bairro Itamaracá e o corpo estava posicionado na margem esquerda do córrego a cerca de 150 metros da ponte.

O corpo ainda não identificado é de um homem com cabelos grisalhos, e estava vestido com camiseta azul e calça marrom.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para que a perícia técnica fizesse os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

