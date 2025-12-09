Corpo é encontrado estirado na MS-386, em Ponta Porã

Uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) após um grave acidente ocorrido na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, o corpo da vitima foi encontrado no asfalto. No entanto, não teria sido possível afirmar se a vítima foi atropelada ou arremessada para fora do veículo.

Além disso, um veículo teria sido encontrado às margens da rodovia. Porém, não chegou a ser divulgado pelas autoridades se teria envolvimento com o corpo da vítima no local.

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica.

