Corpo é encontrado estirado na MS-386, em Ponta Porã

Uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) após um grave acidente ocorrido na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.
Conforme as informações policiais, o corpo da vitima foi encontrado no asfalto. No entanto, não teria sido possível afirmar se a vítima foi atropelada ou arremessada para fora do veículo.
Além disso, um veículo teria sido encontrado às margens da rodovia. Porém, não chegou a ser divulgado pelas autoridades se teria envolvimento com o corpo da vítima no local.
O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motorista morre ao capotar carro durante acidente na MS-162
Polícia
Carro é apreendido com R$ 47,7 mil em produtos contrabandeados em Sidrolândia
Polícia
Idoso é atingido por líquido corrosivo no rosto ao mexer em bateria de caminhão em Corumbá
Polícia
Condenado por estuprar a enteada de 12 anos é preso em Corumbá
Polícia
Jovem envolvido em sequestro relâmpago de universitário é preso em Dourados
Polícia
Jovem de 19 anos é preso suspeito de envolvimento em homicídio em Brasilândia
Polícia
Homem assassinado em Dourados era natural de Maracaju e tinha 37 anos
Polícia
Foragido por homicídio em Brasilândia, jovem é preso em Ribas do Rio Pardo
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Polícia