Polícia

Corpo é encontrado estirado na MS-386, em Ponta Porã

Além disso, um veículo teria sido encontrado às margens da rodovia

09 dezembro 2025 - 14h11Brenda Assis     atualizado em 09/12/2025 às 15h41
O caso está sendo investigadoO caso está sendo investigado   (Reprodução)

Uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) após um grave acidente ocorrido na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, o corpo da vitima foi encontrado no asfalto. No entanto, não teria sido possível afirmar se a vítima foi atropelada ou arremessada para fora do veículo.

Além disso, um veículo teria sido encontrado às margens da rodovia. Porém, não chegou a ser divulgado pelas autoridades se teria envolvimento com o corpo da vítima no local.

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica.  

