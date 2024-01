Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado no Coronel Antonino

Um homem, de 66 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (26), por volta das 18h25, em sua residência no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A equipe plantonista da Delegacia de Polícia em Campo Grande (Depac/Cepol), acionou a Perícia Criminal que realizou os trabalhos periciais, informando que o corpo da vítima estava em avançado estágio de decomposição, já na fase de esqueletização.

No quarto da vítima, onde o corpo foi encontrado haviam diversas garrafas vazias de bebida alcoólica, do tipo cachaça, e também algumas cartelas de remédio "omeprazol".

Segundo boletim de ocorrência, no móvel não haviam sinais de violência ou de arrombamento.

