Corpo em decomposição é encontrado embaixo de árvore

Juliano Alves, de 35 anos foi encontrado neste domingo (4), em meio a um pasto de uma propriedade rural, em Cassilândia, que fica a 430 km de Campo Grande. O corpo estava embaixo de uma árvore.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por volta das 9h30, quando o arrendatário da terra junto de seu irmão estavam olhando o gado no pasto e acabou vendo o corpo de Juliano. Eles disseram que a vítima estava com a cabeça no chão parecendo já estar no local há um tempo devido ao forte odor que exalava.

A polícia foi chamada e o corpo recolhido pela funerária. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também