Corpo em decomposição é encontrando dentro de residência em Ivinhema

O corpo de Wesley Aparecido dos Santos Araújo, conhecido pelo apelido de Cupim, de 32 anos, foi encontrada em avançado estado de decomposição, na tarde deste sábado (4), em sua residência, em Ivinhema.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, o corpo de Wesley, que morava sozinho, foi encontrado por vizinhos após eles sentirem um forte odor vindo de sua residência, localizada na avenida Manoel Gouveia, no bairro Itapoã.

A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas e estiveram no local, estimando a data da morte de Wesley entre quarta-feira e quinta-feira passada.

