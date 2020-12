Corpo em estado de decomposição é encontrado no Jardim Itamaracá

OS funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Concessionária CCR MSVia, encontraram na noite de sexta-feira (11), o corpo de José Roberto Macedo, 54 anos, no KM 444 da BR-163, no Jardim Itamaracá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo já em estado de decomposição estava deitado em cima de um pneu quando foi encontrado, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava no local, na chegada da Polícia Civil

Ao lado do corpo foi localizado uma carteira de bolso contendo documentos RG danificado, Cartão do Cidadão, Cartão SUS e 01 cartão banco do Brasil em nome da vítima

A perícia técnica realizou os levantamentos de praxe e ainda não se sabe a causa da morte que foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol

