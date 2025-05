Corpo enterrado na Nasser pode ser de homem desaparecido desde 2020

A denúncia de um possível corpo enterrado no Parque dos Laranjais levou a polícia até um imóvel na Vila Nasser, na manhã desta sexta-feira (16). A vítima, possívelmente, é Renato Cabral Batista, desaparecido desde dezembro de 2020.

Quem está a frente das investigações é a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), que contou com ajuda da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), que forneceu um maquinário para escavar um terreno.

Porém, os policiais não encontraram nenhum corpo no imóvel. O delegado Rodolfo Daltro explicou que as investigações continuarão para tentar localizar outros imóveis onde o corpo possa ter sido enterrado.

Segundo a polícia, Renato teria sido morto após uma discussão sobre dívida de drogas e a vítima teria sido golpeada na cabeça, onde o suspeito teria aberto uma cova e enterrado o corpo.

"Não obstante o corpo não tenha sido identificado no imóvel em questão, as investigações continuam visando identificar outros locais onde ele se encontra, especificamente na região da Vila Nasser, porquanto os indícios são contundentes no sentido de Renato ter sido assassinado", disse o delegado.

