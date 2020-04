Corpo queimado é encontrado dentro de fossa em assentamento

Cícero Fermino Deodato, 56 anos, foi encontrado morto dentro de uma fossa nos fundos da casa onde morava no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina na noite dessa segunda-feira (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi até o assentamento Taijim após receber informação de que havia ocorrido um suicídio no local. Cícero estava com sinais de queimadura.

Ainda conforme o registro policial, uma janela e porta da casa da vítima foram arrombadas, o que levanta a suspeita que o morador foi vítima de homicídio. Havia marcas de incêndio no corpo e na fossa, levantado a hipótese de que o assassino tentou ocultar o cadáver.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Nova Andradina e foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

