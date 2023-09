Corpos com sinais de violência são encontrados no Rio Nioaque

Dois corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira(22) próximo dentro do Rio Nioaque, próximo a Ponte do Passo, localizada no bairro Bahia, em Nioaque. Os homens têm sinais de violência pelo corpo.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jardim MS News, as vítimas estariam pescando na região com um grupo de amigos na tarde de quinta-feira (21). Em determinado momento, populares que estavam nas proximidades relataram ter visto um desentendimento entre eles.

Já na manhã de hoje, pessoas que passavam pelo local avistaram um corpo boiando no rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao realizar buscas, acabaram localizando o outro homem a cerca de três metros de profundidade.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazer as investigações iniciais sobre o caso.

