Corpos de jovens que sumiram no Rio Sucuriú são encontrados pelos bombeiros

Os corpos dos jovens Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, e Tiago Andrade Rezende, de apenas 18 anos, foram encontrados sem vida durante o final da manhã desta segunda-feira (27). Os dois teriam desaparecido no Sucuriú, em Paraíso das Águas, no domingo (26).

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe de mergulho de Campo Grande foi acionada e atua no local com quatro militares especializados.

Após horas de buscas, eles foram encontrados pela manhã. No momento, os militares estariam aguardando a chegada das equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, para darem atendimento ao caso.

Ainda conforme os militares, um dos corpos foi encontrado a cerca de 2 km e o outro a 4 km a baixo do local de afogamento. Os dois já estavam na superfície, mas enroscados em galhos às margens do rio.

Sumiço durante salvamento - De acordo com testemunhas, as vítimas estavam com mais cinco amigos em uma embarcação quando pularam na água para tentar socorrer uma jovem que se afogava. Igor e Tiago acabaram sendo levados pela correnteza e não foram mais vistos.

