Corpos de traficantes suspeitos de assassinarem médicos são encontrados em carros

Quatro corpos de traficantes suspeitos de matarem três médicos no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5), foram encontrados no final da noite de ontem em dois veículos diferentes na Zona Oeste da cidade.

Três estavam em um carro na Rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro e outro no segundo veículo, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul, conforme noticiado pelo site G1.

Dois traficantes foram identificados: Philip Motta Pereira, estava no veículo localizado na Gardênia e Ryan Nunes de Almeida, que integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de "Equipe Sombra". Os demais envolvidos até o momento não tiveram suas identificações divulgadas.

O G1 ainda informou que a investigação da Polícia Civil apontou que Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, outros dois suspeitos envolvidos na execução dos profissionais, não estavam entre os mortos e seguem foragidos.

Os médicos foram alvo de um ataque a tiros durante a madrugada desta quinta-feira, na orla da Barra da Tijuca. Além das três vítimas que morreram, um quarto médico foi baleado e está hospitalizado.

A principal linha de investigação da polícia é a de que os médicos foram baleados por engano e uma das hipóteses é a de que os traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá, que se parece com uma das vítimas.

Ainda segundo a investigação, durante a tarde de quinta-feira, suspeitos de participarem do ataque contra os médicos teriam sido executados pelo chamado "tribunal do tráfico", esquema dentro das organizações criminosas para punir eventuais desavenças cometendo novos crimes.

Lideranças do Comando Vermelho estariam contrariadas com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

