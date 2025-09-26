Menu
Polícia

Corpos de vítimas de acidente aéreo no Pantanal são levados para o IMOL de Campo Grande

A medida ocorre para que sejam realizados os procedimentos de identificação de cada um

26 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Local onde avião caiuLocal onde avião caiu   (Divulgação/PCMS)

Os corpos das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na noite de terça-feira (23), em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense, foram levados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande, nesta sexta-feira (26). 

A medida ocorre para que sejam realizados os procedimentos de identificação de cada vítima. No dia do fato, estavam na aeronave os documentaristas Rubens Crispim Júnior e Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, além do famoso arquiteto chinês, Kongjian Yu, e o piloto Marcelo Pereira de Barros. 

Todos tiveram os corpos carbonizados no momento da queda do monomotor Cessna 175, com prefixo PT-BAN, em uma propriedade rural de Aquidauana. 

Até o momento, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), três das vítimas já passaram por exames necroscópicos e tiveram amostras coletadas para análise de DNA.

Um dos corpos, pertencente a Rubens Crispim Júnior, já foi positivamente identificado. “Os exames genéticos das demais vítimas seguem em andamento, com os trabalhos sendo realizados de forma ininterrupta, inclusive durante o final de semana, para garantir a maior agilidade possível no processo de identificação”, informa a Secretaria através de nota.

O corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu será submetido a necropsia e coleta de material genético ainda na tarde de hoje, com a devida anuência da Embaixada da China no Brasil.

De acordo com a Polícia Científica, os prazos para a entrega dos resultados dos exames de DNA variam de acordo com a complexidade de cada caso e afirma que “todos os recursos científicos disponíveis estão sendo aplicados para garantir resultados seguros e confiáveis, com total respeito às famílias das vítimas”.

Vanguard - Sound

