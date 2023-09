Corpos são encontrados com sinais de violência no Rio Nioaque

Sarah Chaves, com informações do Jardim MS News

Os corpos de dois homens foram encontrados dentro Rio Nioaque, na cidade que leva o mesmo nome na sexta-feira (22). As vítimas foram identificadas como Humberto de Souza Vaz, de 36 anos, e Domingo de Oliveira, de

62 anos.

A suspeita é que as vítimas estavam pescando no local,quando houve desentendimento entre eles e outras pessoas

Segundo o site Jardim MS News, grupo chegou no rio na quinta-feira (21/09) a na manhã de ontem (22), populares viram um corpo boiando.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e fez buscas na região, encontrando a segunda vítima

em uma profundidade de aproximadamente três metros. A perícia esteve no local fazendo os levantamentos de praxe.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também