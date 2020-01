Corretor é preso com armas que venderia para "pagar as contas"

Saiba Mais Polícia Jovem é executado a tiros em frente de casa na fronteira

O corretor de imóveis Marcos Aparecido da Silva Andrade, 28 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), pelo Batalhão do Choque da Polícia Militar, em frente ao Posto de combustível Faleiros, no bairro Santo Antoniol.



De acordo com a ocorrência, as equipes do Choque estavam fazendo rondas pela região quando nas proximidades do posto, um carro que estava fazendo manobras foi abordado pela guarnição, porém não obedeceu e tentou fugir do local.

A polícia perseguiu o carro por cerca de 200 metros até conseguir chegar no indivíduo, que foi identificado como Marcos Aparecido, e no interior do carro foram encontrados dois revólveres sem munições.

Marcos relatou que pegou as arma em Cuiabá no Mato Grosso em 2013 e que estava vendendo ela por R$ 4.500 mil e R$ 5 mil para pagar as contas. Ele foi detido e levado para a Depac Centro.

