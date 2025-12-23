Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cozinha de um restaurante e lanchonete na madrugada desta segunda-feira (22) em Costa Rica.

De acordo com o site O Correio News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou grande quantidade de fumaça e chamas no interior do estabelecimento. Por causa da dificuldade de acesso, os militares precisaram entrar pelo imóvel vizinho para garantir a segurança da equipe e controlar o fogo, utilizando equipamentos de proteção respiratória e trajes de combate a incêndio.

O incêndio ficou localizado na cozinha e não se espalhou para o restante do restaurante. Por volta das 3h30, as chamas foram completamente controladas, e os bombeiros realizaram o rescaldo antes de deixar o local, que ficou sob os cuidados do proprietário.

Até o momento, a origem do incêndio não foi divulgada. Cerca de 1.000 litros de água foram utilizados no combate às chamas.

