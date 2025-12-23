Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica

As chamas ficaram localizadas na cozinha e não se espalhou para o restante do restaurante

23 dezembro 2025 - 18h11Brenda Assis
O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feiraO incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira   (O Correio News)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cozinha de um restaurante e lanchonete na madrugada desta segunda-feira (22) em Costa Rica.

De acordo com o site O Correio News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou grande quantidade de fumaça e chamas no interior do estabelecimento. Por causa da dificuldade de acesso, os militares precisaram entrar pelo imóvel vizinho para garantir a segurança da equipe e controlar o fogo, utilizando equipamentos de proteção respiratória e trajes de combate a incêndio.

O incêndio ficou localizado na cozinha e não se espalhou para o restante do restaurante. Por volta das 3h30, as chamas foram completamente controladas, e os bombeiros realizaram o rescaldo antes de deixar o local, que ficou sob os cuidados do proprietário.

Até o momento, a origem do incêndio não foi divulgada. Cerca de 1.000 litros de água foram utilizados no combate às chamas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Sargento do 3&ordm; BPM salva criança engasgada em Dourados
Polícia
VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados
Local onde o crime aconteceu
Polícia
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço
Caso aconteceu em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas
Foto: Divulgação/PCRS
Polícia
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre
Ilustrativa
Polícia
Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Cansado demais, ladrão dorme ao tentar furtar fios em Três Lagoas
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas
Polícia
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem é encontrado em avançado estado de decomposição em Água Clara
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Homem tira a roupa no meio da rua após briga com a esposa no Centenário
Idoso atropelado por moto na Brilhante morre após 20 dias
Polícia
Idoso atropelado por moto na Brilhante morre após 20 dias

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande