Cozinheiro paraense que sumiu estava na casa de uma mulher em Nova Andradina

Saiba Mais Polícia Cozinheiro que saiu do Pará para trabalhar desaparece em MS

O cozinheiro Luiz Carlos Pereira Baia, de 47 anos, que estava sumido desde a madrugada de sábado (1°), foi encontrado na casa de uma mulher no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina, nesta segunda-feira (3).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, colegas de profissão deram falta dele e acionaram a Polícia Civil, que registrou o desaparecimento pela manhã desta segunda-feira (3), horas após registro, o homem foi localizado na residência de uma mulher.

Ele compareceu na Delegacia de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos.

Luiz é cozinheiro e veio do Belém do Pará para trabalhar em Mato Grosso do Sul com outros funcionários da empresa.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Cozinheiro que saiu do Pará para trabalhar desaparece em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também