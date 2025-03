Cozinheiro que saiu do ParÃ¡ para trabalhar desaparece em MS

Luiz Carlos Pereira Baia, de 47 anos, que saiu do Belém do Pará para trabalhar em uma empresa de Nova Andradina, interior de Mato Grosso do Sul, desapareceu durante o final de semana.

Conforme as informações policiais, Luiz é cozinheiro e veio para a MS com outros funcionários. Familiares procuraram a Polícia Civil relatando que desde sábado para domingo, não responde mensagens e nem atende ligações.

O caso foi então registrado como desaparecimento durante a manhã desta segunda-feira (3). O caso é investigado.

