CPF cancelado: PRF mata traficante em confronto na MS-060

Uma perseguição a um Jeep Renegade na BR-060 terminou com troca de tiros, um jovem de 25 anos morto e apreensão de 950 kg de maconha pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre Campo Grande e Sidrolândia, nessa quarta-feira (24).

Segundo informações do Sidrolândia News, o motorista do veículo, não identificado, foi ferido após atirar em um policial e ser revidado, ele foi socorrido pelos próprios agentes e levado até o hospital, mas não resistiu.

Ainda de acordo com o site, às 10h, o rapaz passou em alta velocidade em frente ao posto de fiscalização da PRF em Sidrolândia. Os policiais desconfiaram e seguiram o Jeep Renegade, que ao perceber que estava sendo perseguido, e tentou sair da pista.

Em alta velocidade, ele entrou no pátio de uma borracharia às margens da rodovia, atravessou a varanda e dirigiu em direção a vegetação. A manobra não deu certo e ele colidiu com um arado que estava no pasto e resolveu fugir a pé.

O motorista desceu do Jeep e saiu correndo, um policial seguiu ele correndo e o outro foi pela lateral, com intenção de cercar o jovem.

O suspeito sacou um revólver calibre 32. e atirou no policial que o perseguia, o inspetor que estava na lateral também disparou e o tiro atingiu o ombro do motorista. Os próprios agentes prestaram os primeiros socorros, pararam o sangramento e o levaram de viatura até o hospital de Sidrolândia, onde ele não resistiu ao ferimento.

No Jeep, de placas falsas, foram encontrados vários tabletes de maconha escondidos no porta-malas e em cima dos bancos, cobertos apenas por um pano.

O caso foi registrado no Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) em Campo Grande.

