CPI do Transporte Público entrará na 2ª fase com oitivas dia 23 de abril

O andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo iniciará as oitivas na próxima semana na Câmara Municipal, com previsão da primeira ocorrer no dia 23, com especialistas

da área. Para fornecer dados técnicos serão ouvidos a arquiteta e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora Maria Lúcia Torrecilia, e o pesquisador Gabriel Santos Silva.

“Ambos devem contribuir com informações importantes para o trabalho da CPI e, inclusive, subsidiar com dados e fatos o trabalho dos parlamentares, pois o usuário do transporte público tem experiência na pauta, e a professora especializada no tema traz dados técnicos e científicos que são essenciais nesse processo” comentou a vereadora Luiza Ribeiro (PT).

Gabriel Santos, além de usuário do transporte coletivo é especialista em mobilidade urbana e transporte público e deve comparecer na qualidade de testemunha sobre a prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros pelo Consórcio Guaicurus, mediante concessão do Município de Campo Grande.

O presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, detalhou que a partir desta segunda fase os trabalhos se intensificam para realização das oitivas. “Vamos seguir o cronograma, com oitivas sempre às segundas e quartas-feiras, podendo haver reuniões extras. Já escolhemos os dois primeiros especialistas e vamos oficiá-los nos próximos dias”, pontuou o presidente da CPI.

As denúncias protocoladas na ouvidoria da CPI já chegam a 368 queixas de usuários do transporte público. As denúncias pode ser feitas pelo WhatsApp 67 3316-1514, pelo email [email protected] ou por formulário anônimo disponível no site da Casa de Leis.

