Polícia

Creche clandestina volta a funcionar e caso gera nova ação da Polícia Civil em MS

Seis crianças foram encontradas dentro da residência em Batayporã

17 novembro 2025 - 15h24Brenda Assis

Uma creche residencial que já havia sido interditada voltou a funcionar de forma clandestina em Batayporã, e a situação acabou mobilizando novamente a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (17).

A casa, localizada no bairro Benedito Schaefer, era mantida por uma mulher de 49 anos que continuava atendendo crianças mesmo após determinação oficial para encerrar as atividades.

A descoberta foi feita pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Conselho Tutelar, que estavam no local para verificar se a interdição estava sendo respeitada. Ao constatar que o atendimento seguia normalmente, os órgãos acionaram a Polícia Civil.

Seis crianças foram encontradas dentro da residência. Elas foram retiradas do local e passaram aos cuidados do Conselho Tutelar, responsável por garantir medidas de proteção imediata.

A mulher foi levada à Delegacia, onde prestou esclarecimentos e assinou um Termo de Compromisso e Liberação. Como forma de evitar que o caso se repita, a autoridade policial pediu à Justiça a imposição de medidas cautelares que impeçam a retomada de qualquer atividade ligada a cuidados infantis, mesmo de maneira informal.

O Ministério Público concordou com o pedido, que agora aguarda decisão judicial. A Polícia Civil segue acompanhando o caso para prevenir novas irregularidades e garantir a segurança das crianças.

