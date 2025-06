Criança atingida por barra de ferro em acidente em Corumbá será transferida para a Capital

Uma criança de 6 anos luta pela vida após ser atingida por barra de ferro após o ônibus de viagens em que estava colidir com um caminhão na madrugada deste domingo (15), na BR-262, altura de Corumbá.

Além da criança, outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista, e duas morreram. Segundo informações do Depaula News, a menor foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros que precisou serrar a barra de ferro e retirar a poltrona para salvar a pequena. Ela teria sido levada para o CTI em Corumbá de onde será encaminhada para Campo Grande.

O transporte da criança, que está em estado grave, estaria sendo feito por uma aeronave da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pelas autoridades, que ainda trabalham no local do acidente.

Acidente

O veículo de transporte rodoviário, da empresa Andorinha, saiu de Campo Grande por volta das 23h59. Em determinado momento da viagem, o ônibus invadiu a pista contrária.

Por conta disso, acabou colidindo lateralmente com um caminhão que transitava no sentido oposto. Devido à colisão, uma peça do caminhão se se desprendeu e atingiu os passageiros das primeiras três fileiras.

Duas vítimas morreram empaladas pelo pedaço de ferro.

