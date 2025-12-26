Menu
Criança autista de 8 anos foge de casa e tenta pular em rio de Ladário

Por sorte, moradores da região viram a cena e a impediram

26 dezembro 2025 - 10h11Brenda Assis
Corpo de Bombeiros atendeu a vítimaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima   (DePaula News Ms)

Uma criança autista de 8 anos foi resgatada na tarde de Natal, nesta quinta-feira (25), após ser encontrada sozinha em situação de risco no Porto de Ladário. Populares acionaram a equipe de resgate ao perceberem que a menor poderia entrar no rio.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a criança sentada em uma cadeira, já vestida, sob os cuidados de um morador, que informou ter impedido que ela se aproximasse da água.

Ainda conforme a equipe, não havia nenhum responsável legal no local no momento do atendimento. Durante a avaliação inicial, os socorristas perceberam que a criança apresenta transtorno do espectro autista em grau elevado, exigindo atenção especial. Os sinais vitais foram verificados e diante da situação de vulnerabilidade e do risco à integridade física da menor, foi realizado o acolhimento.

A criança foi encaminhada imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ladário, onde recebeu atendimento médico e suporte da assistência social. Durante o atendimento, um funcionário que trabalha em frente à unidade reconheceu a menina e auxiliou no contato com o pai.

Pouco tempo depois, o responsável legal compareceu à UPA e relatou que a filha havia saído de casa após um vizinho deixar a porta aberta. Ele informou ainda que a criança estava vestindo pijama no momento em que se evadiu da residência.

O pai foi orientado pelas equipes sobre a situação, e a criança permaneceu na UPA de Ladário, sob cuidados médicos. A ocorrência foi encerrada sem registro de ferimentos.

