Criança baleada pelo ex-marido da avó morreu nesta quarta-feira

Vítima de um tiro na cabeça por Rosemir Fernandes de Souza, de 52 anos, a pequena Beatriz dos Santos, 4 anos morreu nesta quarta-feira (15) no Hospital Universitário de Dourados.

A criança estava internada em estado gravíssimo desde o último domingo (12), quando foi baleada pelo ex-marido da avó. Lucineide Maria dos Santos Ortega, 51 anos, que também morreu após ser atingida com um tiro nas costas por Rosemir.

No dia do crime, outra criança, Laura Gonçalves de Paula, de 10 anos, levou um tiro no rosto e está internada no Hospital da Vida. A mãe dela, Luzia Gonçalves Ortega, 32 anos, foi atingida com dois tiros nas costas e também está internada na mesma unidade hospitalar.

O filho da avó da vítima, Dhonatan Santos Ortega, 20 anos, levou um tiro na perna e já recebeu alta hospitalar.

A outra mulher, moradora na Vila Cachoeirinha, Sonia Regina Barros Galvão, de 42 anos, levou dois tiros de raspão no rosto e já recebeu alta.

O acusado, Rosemir Fernandes de Souza, de 52 anos, depois de matar a ex, cometeu suicídio dentro de uma igreja, localizada na Avenida Marcelino Pires.

