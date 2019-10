Criança de 1 ano é internada com suspeita de overdose

Uma criança de 1 ano, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada na tarde desta segunda-feira (21) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Dourados, com suspeita de overdose.

De acordo com informações do site Dourados Agora, a criança teria mexido na bolsa da sua mãe, encontrado um entorpecente e colocado na boca. O JD1 Notícias tentou contato com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

O caso é investigado pela polícia civil do município. O JD1 acompanha o caso, em breve mais informações.

