Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá

Criança, de 1 ano, foi socorrida durante a tarde desta segunda-feira, dia 27 de outubro, após ingerir água sanitária na própria residência, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.
Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que encontrou a vítima consciente, orientada, mas chorosa.
Segundo divulgado pela corporação, o pai relatou aos militares que não sabia precisar a quantidade exata de líquido ingerido pela filha.
Ele explicou encontrou a criança com o frasco aberto e resquícios de produto químico na boca.
"O Corpo de Bombeiros alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de manter produtos de limpeza e substâncias químicas fora do alcance das crianças, preferencialmente em locais altos e trancados. A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes domésticos graves", diz a nota da corporação.