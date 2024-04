Criança de 10 anos pede ajuda em bilhete após ser estuprada em MS: 'Pode me ajudar?'

Uma criança, de apenas 10 anos, pediu ajuda através de um bilhete, que foi entregue a professora do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), após ter sido estuprada por um amigo da família. O caso aconteceu no distrito de Boqueirão, em Jardim. O caso foi denunciado na segunda-feira (15), mas foi divulgado apenas nesta quarta-feira (17).

Conforme boletim de ocorrência, a menina estava em uma escola fazendo a aula quando entregou um bilhete a professora Proerd, dizendo: ‘Um homem ontem me apertou e começou a pegar nas partes íntimas. Pode me ajudar?’. Ao ler o pedido de ajuda, a orientadora fez que sim com a cabeça e ao terminar a aula procurou a coordenação da escola.

Para tentar entender melhor, a professora teve uma conversa espontânea com a aluna, antes da chegada da mãe dela. A genitora foi informada sobre o assunto, contanto que o suspeito seria um trabalhador rural da região e amigo da família.

De vez em quanto, ele dorme na casa da família, sendo que nesta ocasião abusou da menina. O caso foi registrado como estupro de vulnerável pelas autoridades locais.

Não existem informações sobre a prisão ou identificação do suspeito.

