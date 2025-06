Criança de 11 anos é atropelada por carro enquanto andava de bicicleta em Corumbá

Uma criança, de apenas 11 anos, precisou ser socorrida após ser atropelada por um carro durante a manhã de terça-feira (10), no cruzamento das ruas Ladário e Delamare, localizada na região central de Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a menina estava andando de bicicleta quando foi atingida pelo veículo. Por conta disso, ela foi arremessada ao solo, ficando com escoriações pelo corpo.

Além dos ralados, ela também estava sentindo dores na lombar e na cabeça. Apesar disso, a menina estava consciente, orientada. Ela foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro Municipal.

