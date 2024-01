Criança de 11 anos é obrigada a assistir pornô antes de ser estuprada no Los Angeles

Uma menina, de apenas 12 anos, foi abusada sexualmente pelo padrasto, de 40 anos, durante a terça-feira (9) e a manhã desta quarta-feira (10), no Jardim Los Angeles, localizado na região sul de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da menina. Ao chegar, os militares foram informados teria sido abusada pelo padrasto. Diante dos fatos relatados, as equipes encaminharam a vítima, a mãe e o autor para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Na delegacia, a menina passou por atendimento no setor psicossocial, contando que ontem o homem fez com que ela assistisse vídeos pornográficos. Enquanto isso, ele aproveitou para passar as mãos nas partes íntimas da criança.

Ainda em depoimento, a vítima contou que desde que tinha 6 anos é agredida pelo padrasto. Ele usava cinto de couro, varinha e chinelos para cometer as agressões.

A mãe da menina aceitou as medidas protetivas de urgência infanto/juvenis contra o autor. O Conselho Tutelar foi acionado, ficando a cargo de adotar as medidas que entender pertinentes a respeito do caso registrado.

