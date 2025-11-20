Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá

Uma criança, de 12 anos, precisou de socorro após ser atropelada por um ônibus no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Piauí, localizado no Bairro Cravo Vermelho, em Corumbá.
Conforme o divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a criança seguia em uma bicicleta quando passou repentinamente no cruzamento. O condutor do veículo, de 56 anos, tentou desviar, mas não teve tempo de fazer a manobra e acabou atropelando a vítima.
A menor recebeu os primeiros socorros no local antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Apesar do susto, ela teve lesões no pé e reclamava de dores no ombro direito, por conta da suspeita de uma fratura na clavícula.
O caso também foi atendido pela Polícia Militar, que fez os levantamentos iniciais a respeito.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Com 'monjauro' e celulares, motorista é flagrado com R$ 149 mil em produtos contrabandeados
Polícia
Ladrão se esconde em caixa d'água após invadir e furtar casa no Tarumã
Polícia
Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes em Corumbá
Polícia
Motorista foge após passar o sinal vermelho e atropelar crianças em Três Lagoas
Polícia
Motorista morre após colisão frontal entre carros na BR-267
Polícia
Casal é obrigado a transportar maconha pelo 'tribunal do crime' após acidente com faccionado
Polícia
Casal é preso após pitbulls matarem cachorro da vizinha no Coronel Antonino
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Polícia
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Polícia