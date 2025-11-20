Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá

Uma criança, de 12 anos, precisou de socorro após ser atropelada por um ônibus no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Piauí, localizado no Bairro Cravo Vermelho, em Corumbá.

Conforme o divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a criança seguia em uma bicicleta quando passou repentinamente no cruzamento. O condutor do veículo, de 56 anos, tentou desviar, mas não teve tempo de fazer a manobra e acabou atropelando a vítima.

A menor recebeu os primeiros socorros no local antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Apesar do susto, ela teve lesões no pé e reclamava de dores no ombro direito, por conta da suspeita de uma fratura na clavícula.

O caso também foi atendido pela Polícia Militar, que fez os levantamentos iniciais a respeito.

