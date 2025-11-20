Menu
Polícia

Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá

Ela estava andando de bicicleta pelo Bairro Cravo Vermelho quando o acidente aconteceu

20 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis

Uma criança, de 12 anos, precisou de socorro após ser atropelada por um ônibus no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Piauí, localizado no Bairro Cravo Vermelho, em Corumbá. 

Conforme o divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a criança seguia em uma bicicleta quando passou repentinamente no cruzamento. O condutor do veículo, de 56 anos, tentou desviar, mas não teve tempo de fazer a manobra e acabou atropelando a vítima. 

A menor recebeu os primeiros socorros no local antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Apesar do susto, ela teve lesões no pé e reclamava de dores no ombro direito, por conta da suspeita de uma fratura na clavícula. 

O caso também foi atendido pela Polícia Militar, que fez os levantamentos iniciais a respeito.

