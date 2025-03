Uma criança, de 12 anos, fugiu para a casa da vó por não aguentar mais ser maltratada pela mãe em Campo Grande. Apesar do caso ter sido denunciado, a suspeita ‘sumiu do mapa’.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de crime contra criança/adolescente no Bairro Portal Caiobá. No local, eles conversaram com a avó da menina, onde ela relatou que a menor havia fugido da casa em que mora com a genitora por não aguentar mais ser vítima de maus-tratos.

Diante da situação, a mulher ligou para a suspeita na intenção de não a deixar preocupada e informar o paradeiro da criança. Porém, a ação irritou ainda mais a mãe da menina, que foi até o imóvel da testemunha e passou a bater e xingar a pequena.

Na sequência ela saiu do local levando a filha junto. Os policiais e a avó da menor foram até a casa onde ela mora, mas como tudo estava fechado não tiveram sucesso em terminar a averiguação do caso.

Por conta de toda a narrativa, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como maus-tratos e será investigado.

