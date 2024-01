Criança de 13 anos 'voa' por cima de carro ao ser atropelada no Batistão

Um menino, de aproximadamente 13 anos, foi atropelado por um carro durante o começo da noite desta quinta-feira (18), no cruzamento da Rua Itaporã com a Rua Rio Brilhante, no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o menino estava de bicicleta, seguindo pela Rua Rio Brilhante para atravessar a Itaporã quando acabou sendo atingido pelo carro.

Populares que viram o acidente contaram que ele chegou a 'voar por cima do veículo, antes de cair no chão.

Antes de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi amparado por populares. Os socorristas atenderam o rapaz, enquanto reclamava de dores nas costas.

