Criança de 2 anos caiu da cadeirinha e morreu porque a roda da bicicleta travou em Guia Lopes

O pequeno Arthur, de apenas 2 anos, caiu da bicicleta que seguia na cadeirinha após a roda travar. O acidente aconteceu na Avenida Santa Terezinha, nas imediações da BR-267, em Guia Lopes da Laguna, durante a tarde de sexta-feira (25).

Conforme as informações do site Jardim MS News, o menino seguia com a mãe em uma bicicleta elétrica quando a roda travou. Por conta disso, os dois foram jogados no chão e a mulher caiu por cima do filho.

Devido a queda, Arthur bateu a cabeça com violência contra o chão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a o hospital da cidade, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A mulher também recebeu atendimento médico, chegando a ser levada para um hospital em Jardim, para passar por exames de imagem, antes de ser liberada.

Bastante abalada, a mãe velou o filho durante este sábado (26), na Igreja Assembleia de Deus Reviver, sendo enterrado no cemitério da cidade após a despedida.

