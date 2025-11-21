Menu
Polícia

Criança de 2 anos é encontrada sozinha na rua no Jardim Vida Nova

Ela teria saído da residência sem que as irmãs, menores de idade, percebessem, enquanto os pais trabalhavam

21 novembro 2025 - 13h25Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Criança, de 2 anos, foi encontrada caminhando sozinha em uma rua do bairro Jardim Vida Nova, na região norte de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 21. Ela teria saído da residência sem que as irmãs, de 16 e 10 anos, percebessem.

Quem encontrou a menina foi uma vizinha que teria se mudado recentemente para o local e como não sabia quem era a mãe, decidiu acionar a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de militares chegou ao local e em um rápida verificação, encontraram uma residência com um portão aberto e decidiram chamar pelos moradores.

Ainda conforme o registro, quem atendeu os policiais foi a irmã mais velha, dizendo que não percebeu o momento em que a menina acordou e saiu da casa. Ela informou que os pais estavam trabalhando, por isso ficaram sozinhas.

Os policiais ligaram para a mulher que foi buscada por outra equipe da PM, já que naquele momento, ela não conseguia se deslocar até a delegacia de plantão. Já na unidade policial, foram realizados os trâmites de praxe, inclusive, o acionamento do Conselho Tutelar.

O caso foi registrado como abandono de incapaz.

