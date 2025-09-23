Menina de 2 anos morre ao ser ejetada de cadeirinha em acidente no Paraná

Um grave acidente deixou uma criança de dois anos morta e quatro pessoas feridas na BR-376, em Paranavaí (PR).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Mitsubishi Pajero saiu da pista, invadiu a contramão e capotou.
O registro ocorreu nodomingo (21) por volta das 9h50. No carro estavam cinco pessoas da mesma família, três adultos e duas crianças.
A cadeirinha da criança foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A motorista, de 30 anos, outras duas passageiras, de 33 e 50 anos, e uma criança de cinco anos foram socorridas em estado grave e encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí.
As causas do acidente ainda serão investigadas.
