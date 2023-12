Criança de 2 anos morre após sentir dores abdominais em Sidrolândia

Uma criança, de apenas 2 anos, morreu após sentir dores abdominais durante a manhã de quinta-feira (14), na cidade de Sidrolândia. A criança fazia tratamento e efetuava um procedimento de dilatação do esôfago no Hospital Rosa Pedrossian.

Conforme as informações divulgadas pelo site Sidrolândia News, na segunda-feira (11) a pequena havia sido submetida ao procedimento no hospital da Capital. A avó contou que a criança apresentava sinais de que não estava bem, chegando a questionar a equipe médica sobre isso.

Porém, ela foi informada que não tinha mais intervenções médicas a serem feitas. De alta, a criança voltou para casa junto com a acompanhante. Durante o retorno, e também no decorrer do tempo, a avó notou uma apatia fora do normal na pequena.

Durante a quarta-feira (13), ela chegou a reclamar de dores abdominais, que havia sido contornada com uso de medicamentos. Mas na quinta-feira (14), a criança teve uma piora significativa e os avós a levaram para o hospital do município.

Ao chegar a unidade de saúde, foram informados de que a criança havia falecido. A família aguarda os resultados da investigação, para compreender as circunstâncias precisas que levaram à morte da criança e se houve alguma negligência ou falha no tratamento médico.

O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.

