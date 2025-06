Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha pelas ruas de Aquidauana

Uma criança, de apenas 3 anos, foi encontrada andando sozinha pelas ruas do Bairro São Francisco, em Aquidauana. Apesar de ter acontecido na madrugada de sábado (15), o caso foi divulgado apenas na quarta-feira (18).

Conforme as informações policiais, as equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender o caso de uma criança que foi encontrada sozinha. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi comunicado, para poder acolher o menor.

Apesar disso, não foram divulgados detalhes a respeito do estado de saúde da criança ou se seus responsáveis foram encontrados.

O caso será investigado pelas autoridades.

