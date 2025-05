Criança de 3 anos é esfaqueada pelo tio durante briga familiar em Bataguassu

Uma criança de 3 anos foi esfaqueada na perna pelo próprio tio durante uma briga familiar, na tarde deste sábado (24), em Bataguassu - a 335 km de Campo Grande.

O autor do ferimento foi preso horas depois pela Polícia Civil, após uma denúncia anônima. O caso aconteceu por volta das 13h30, em uma residência na Rua Francisco Luiz Campos, no Bairro Jardim Campo Grande, durante uma confraternização familiar.

Segundo o boletim de ocorrência, o consumo de bebidas alcoólicas antecedeu uma discussão entre o autor e o cunhado, pai da criança, que evoluiu para agressões físicas.

Durante a briga, o autor pegou uma faca para atacar o cunhado. Na tentativa de impedir a agressão, a irmã dele — mãe da criança — entrou na frente segurando a filha no colo. Nesse momento, a menina acabou sendo atingida na perna.

Após o ataque, o agressor fugiu levando a faca. A criança foi socorrida e levada à Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu de cinco a oito pontos na perna esquerda. Segundo os médicos, ela não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada, mas o autor já havia deixado o local. Com base em uma denúncia anônima, a Polícia Civil localizou o suspeito ainda no mesmo bairro, poucas horas depois.

Ele foi levado ao local do crime para auxiliar nos trabalhos da perícia, o que gerou tumulto entre os familiares. A Polícia Militar precisou intervir para garantir a segurança da equipe e do suspeito, que foi retirado do local e levado de volta à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

