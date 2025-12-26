Menu
Menu Busca sexta, 26 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde da cidade

26 dezembro 2025 - 10h43Brenda Assis

Uma criança de 3 anos foi socorrida na tarde desta quinta-feira (25) após introduzir um objeto metálico na narina direita. O caso aconteceu em uma fazendo localizada na zona rural do Pantanal da Nhecolândia.

Segundo as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o menor encontrou o objeto no chão e de forma acidental colocou-o no nariz. Por conta disso, ficou com a respiração parcialmente comprometida.

Diante da situação, foi solicitado apoio e a equipe de resgate se deslocou até um ponto de encontro na BR-262, na base da Polícia Militar Ambiental, na região conhecida como Buraco das Piranhas.

No local, a criança chegou acompanhada da mãe, em um veículo conduzido por um funcionário da fazenda. Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que o objeto metálico estava alojado de forma profunda na narina, embora o menino estivesse consciente e orientado.

Diante do risco, a equipe encaminhou a criança e a mãe ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde o menor ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para a retirada segura do objeto.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
Polícia
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Foto: Reprodução
Polícia
Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia
O suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia
Polícia
Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo