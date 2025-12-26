Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá

Uma criança de 3 anos foi socorrida na tarde desta quinta-feira (25) após introduzir um objeto metálico na narina direita. O caso aconteceu em uma fazendo localizada na zona rural do Pantanal da Nhecolândia.
Segundo as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o menor encontrou o objeto no chão e de forma acidental colocou-o no nariz. Por conta disso, ficou com a respiração parcialmente comprometida.
Diante da situação, foi solicitado apoio e a equipe de resgate se deslocou até um ponto de encontro na BR-262, na base da Polícia Militar Ambiental, na região conhecida como Buraco das Piranhas.
No local, a criança chegou acompanhada da mãe, em um veículo conduzido por um funcionário da fazenda. Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que o objeto metálico estava alojado de forma profunda na narina, embora o menino estivesse consciente e orientado.
Diante do risco, a equipe encaminhou a criança e a mãe ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde o menor ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para a retirada segura do objeto.