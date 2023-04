Criança de 3 anos encontrada morta na fronteira tinha sinais de abuso sexual

Análises iniciais da perícia indicam que a criança, de 3 anos, encontrada morta na tarde deste sábado (22), em Pedro Juan Caballero, tinha sinais de violência sexual. O corpo da vítima foi encontrada em uma cama em uma residência abandonada.

A informação foi publicada pela rádio Amambay570, do Paraguai, que acompanha o caso.

Até o momento foram presos a mãe, Jorgelino Guanes Benitez, de 28 anos, Miguel Angel Lopes Figueiredo e Rocio E. Lopez Figueredo, ambos de 23 anos, este último com mandado de prisão em aberto desde 2016.

Segundo as informações do site Ponta Porã News, a suspeita é que a menina teria sido trocada por 30 doses de crack e 100 mil guaranis.

O site divulgou ainda que a polícia trabalha na hipótese do crime ter girado em torno de usuários de drogas e pode ter outras resoluções, além de problemas familiares, já que uma filha da mulher, de 12 anos, vive maritalmente com um homem, de 32 anos.

O caso tem gerado revolta, tanto que o imóvel da mãe da criança, mulher, de 42 anos, foi incendiada.

