Criança de 3 anos morre após acidente de trator em fazenda de MS

O pequeno Lucas Gregória Oliveira Cantelli, de apenas 3 anos, morreu ao bater a cabeça durante um acidente de trator ocorrido durante o começo da semana. A família do menino mora em Chapadão do Sul.

Conforme as informações divulgadas pelo site Chapadense News, na segunda-feira (8), os familiares da criança fizeram uma postagem nas redes sociais pedindo orações para ele, pois estava internado em estado grave.

As causas e a dinâmica do acidente não chegaram a ser divulgadas, no entanto, ele estaria com o pai em um trator, na cidade de Aparecida do Taboado, quando o incidente aconteceu.

Apesar dos esforços médicos, Lucas não resistiu e acabou falecendo.

