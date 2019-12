Criança de 3 anos morre após ser jogada de janela pelo padrasto

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Enzo Almeida Pelegrini, de 3 anos, morreu após ser arremessada pela janela pelo padrasto no Cachambi, Zona Norte do Rio de Janeiro. O padrasto pulou pela janela após ter jogado a criança e morreu na hora.

Segundo informações do site Extra, o menino chegou a ser socorrido e levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resisitiu.

Camila Cerqueira, a mãe de Enzo Almeida Pelegrini, contou na delegacia que mantinha um relacionamento com Luiz Eduardo Lopo, de 38 anos, há oito meses. Ela disse que suspeitava que ele sofresse de problemas psiquiátricos, embora não fizesse nenhum tipo de tratamento.

O pai do menino, Adriano Bruno Peregrino da Silva, esteve no hospital para levar a documentação da criança e não quis falar com a imprensa. Ele contou a um policial militar, que trabalha na unidade de saúde, que brigava há um ano e meio pela guarda do filho na Justiça.

De acordo com o depoimento de Camila, eles dormiram na última noite no apartamento dele, na Rua Cachambi, e acordaram bem. No início da tarde, Luiz começou a gritar e arremessar objetos do apartamento, que fica no quarto andar.

Em seguida, ainda de acordo com a mãe do menino, ele desceu e passou a se jogar na frente aos carros. Logo após, Luiz Eduardo subiu novamente e arremessou a criança. Quando Camila retornou ao térreo para socorrer o próprio filho, o padrasto da criança se jogou. Luiz Eduardo Lopo morreu na hora.

Na delegacia, Camila contou que morava com a mãe até esta segunda-feira, em Brás de Pina. No entanto, após uma briga envolvendo Luiz, sua mãe não permitiu que eles continuassem por lá.

A delegada Marcia Beck ainda vai ouvir o pai biológico da criança, a mãe de Camila e a mãe de Luiz. Os depoimentos devem ser prestados ao longo da semana. A perícia foi acionada para o local.

A polícia informou que as investigações estão em andamento na 23ªDP (Méier) para apurar os fatos.

