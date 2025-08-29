Menu
Criança de 3 anos morre de Covid-19 em Campo Grande

O pequeno faleceu no dia 19 de agosto e tinha comorbidades

29 agosto 2025 - 16h24
(Foto: arquivo)

Um menino, de apenas 3 anos, morreu por conta da Covid-19 em Campo Grande. O óbito foi adicionado no boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado na quinta-feira (28).

Conforme o registro, o menino possuía uma condição neurológica crônica e no dia 19 de agosto, sendo esse o único óbito registrado pela doença nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul.

Não chegou a ser divulgado se ele havia sido imunizado com a vacina contra a Covid-19.

O documento mostra ainda que em 2025 foram registrados 2.876 casos da doença, com 37 mortos em MS.

